Бринд’Амор о «Каролине» на параде в честь победы в Кубке Стэнли: «Никто не играет так усердно, как эти ребята. Никто. Это чемпионы мира, они прямо перед вами»

Он сказал болельщикам, что всегда требует от игроков многого, поскольку команда каждый вечер старается играть в соответствии со своим стилем.
"Мы делаем это, потому что это дает нам наилучшие шансы на победу. Но еще и из-за того, что вы приходите на матчи и платите свои честно заработанные деньги, чтобы посмотреть, как мы играем.
Поэтому мы всегда должны бороться. Никто не играет так усердно, как эти ребята. Никто. Эти ребята делают это лучше всех. Это чемпионы мира, они прямо перед вами«, — сказал Бринд’Амор.
Более 180 тысяч человек посетили парад «Каролины» в Роли в честь победы в Кубке Стэнли.