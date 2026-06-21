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Элерс выступил на параде «Каролины» с флагом Дании: «Мне нравилось в “Виннипеге”, но нужны были перемены. И я получил Кубок Стэнли»

Форвард «Каролины» Николай Элерс выступил на чемпионском параде «Каролины», обернув вокруг себя датский флаг.

30-летний нападающий перешел в «Харрикейнс» прошлым летом в качестве неограниченно свободного агента. Он подписал контракт на 6 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов.

До этого Николай отыграл 10 сезонов за «Виннипег», которым был выбран под общим 9-м номером на драфте НХЛ-2014.

«Мне очень нравилось то место, но то, как меня приняли здесь, было именно тем, чего я хотел. Мне нужны были перемены… И я получил Кубок Стэнли», — сказал Элерс.

Кочетков вышел на сцену во время чемпионского парада «Каролины», обернувшись флагом России.

Андерсен и Элерс — 2-й и 3-й игроки из Дании, выигравшие Кубок Стэнли.