Пашков о Кузнецове: «Ему 34, на фоне Радулова и Шипачева совсем не ветеран. А отправляют на пенсию — парадокс! Во многом Евгений и сам виноват, жду от него серьезных интервью»

— При всем уважении к таланту Кузнецова он и сам во многом виноват. Слишком много вокруг него сомнительных слухов, пропусков игр, вопросов по здоровью, дисквалификаций. Профессиональный спорт не терпит легкомысленности, это всегда нужно учитывать.