Пашков о Кузнецове: «Ему 34, на фоне Радулова и Шипачева совсем не ветеран. А отправляют на пенсию — парадокс! Во многом Евгений и сам виноват, жду от него серьезных интервью»

— Александр Константинович, 34-летний Евгений Кузнецов на прошедшей неделе сообщил, что готов играть в КХЛ и за клуб из маленького города, и на Дальнем Востоке. Что скажете?
— Евгению недавно исполнилось всего 34 года, на фоне Александра Радулова и Вадима Шипачева, которые в КХЛ по-прежнему на ведущих ролях, он совсем не ветеран.
Тем не менее пресса этого талантливого хоккеиста воспринимает чуть ли не как главного ветерана лиги, ставит на нем крест, отправляет на пенсию. Парадоксальная ситуация!
— Как ее объяснить?
— При всем уважении к таланту Кузнецова он и сам во многом виноват. Слишком много вокруг него сомнительных слухов, пропусков игр, вопросов по здоровью, дисквалификаций. Профессиональный спорт не терпит легкомысленности, это всегда нужно учитывать.
Еще один момент — постоянные спекуляции вокруг имени игрока и его трудоустройства. Кузнецов и так привлекает к себе много внимания, поэтому его представителям, на мой взгляд, наоборот нужно тушить этот информационный пожар и успокаивать ситуацию.
Увы, этого не происходит — наоборот, идет дополнительная накрутка. Скорее во вред самому игроку.
— Что в плане сопровождения ему посоветуете?
— Лично я жду от Евгения серьезного разговора в прессе, серьезных интервью. А самое главное, что этого ждут его потенциальные работодатели. Чтобы было видно, что игрок заряжен и не сказал в большом хоккее своего последнего слова, — сказал Пашков.
Кузнецов о будущем: «Хотел остаться в Уфе, но меня не оставили. В Челябинске тоже отказались. Могу поехать в маленький город или на Дальний Восток — мне без разницы, где жить».