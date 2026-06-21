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Форвард «Торонто» Доми порадовался за «Марлис», выигравших Кубок Колдера: «Ураааа! Это потрясающе». У «Лифс» нет Кубка Стэнли с 1967 года

Форвард «Торонто» Макс Доми порадовался за фарм-клуб «Лифс» в АХЛ, выигравший Кубок Колдера.

«Марлис» обыграли в финале «Чикаго Вулвс» (фарм «Каролины») — 4−1 в серии и 4:3 в пятом матче (с камбэком с 0:2).

«Ураааа! О, это потрясающе! Посмотрите на парней! Это круто!» — поделился эмоциями Доми.

Для «Торонто Марлис» титул в АХЛ стал вторым в истории (первая победа была одержана в 2018 году).

«Лифс» не могут выиграть Кубок Стэнли с 1967 года — самая длинная бестрофейная серия в истории НХЛ. В минувшем сезоне клуб не попал в плей-офф впервые с 2016 года.

Наш вратарь — лучший игрок плей-офф АХЛ! Почтил память Амирова после победы.