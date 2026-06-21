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Серавалли ждет, что «Бостон» будет активен на рынке свободных агентов: «Они хотят заполучить игрока, способного изменить ход матча»

Инсайдер Фрэнк Серавалли ожидает от «Бостона» решительных действий на рынке свободных агентов.

"Мне совершенно ясно, что они попытаются заполучить игрока, способного изменить ход матча.

Они хотят привлечь одного из тех сильных игроков, которые будут на рынке", — приводит слова Серавалли NHL Rumour Report.

Он также упомянул, что «Брюинс» могут рассмотреть предложения от других команд по форвардам Мэйсону Лорею и Шону Курали.

По прогнозам, у «Бостона» есть 15−16 миллионов долларов под потолком зарплат.

Пастрняк о вылете «Бостона»: «Мне исполнится 30 лет через пару недель. С каждым годом все сложнее бороться за Кубок Стэнли. Не хочется упускать возможности».

Бобровский — 4-й в рейтинге свободных агентов НХЛ, Овечкин — 5-й, Михеев — 26-й, Тарасенко — 28-й, Кузьменко — 50-й. На 1-м месте — Так (Daily Faceoff).