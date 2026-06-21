Вышински о новом тренере «Торонто» Хиллере: «Игроки его не уважают. Он плохо читает игру, не реагирует на происходящее на льду»

"Игроки его не уважают. Он из тех парней, с которыми ничего не выиграешь…
Он плохо читает игру, не реагирует на происходящее на льду", — сказал Вышински в программе The Sheet с Джеффом Мареком, сославшись на мнение информированного источника в НХЛ.
57-летний специалист ранее работал в «Лос-Анджелесе»: с лета 2022-го по февраль 2024 года он был ассистентом, а после возглавил клуб. 1 марта 2026-го Хиллера уволили.
Ранее он уже входил в тренерский штаб «Мэйпл Лифс» — с 2015 по 2019 год был помощником Майка Бэбкока.
Генменеджер «Торонто» о назначении Хиллера: «Опытный тренер, хорошо ладит с игроками и демонстрирует понятный подход. Считаем его подходящим человеком для достижения целей».
«Торонто» назначил нового тренера. Вылечит ли Хиллер команду?