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Вышински о новом тренере «Торонто» Хиллере: «Игроки его не уважают. Он плохо читает игру, не реагирует на происходящее на льду»

Инсайдер Грег Вышински поделился мнением о новом главном тренере «Торонто» Джиме Хиллере.

Источник: Спортс‘’

"Игроки его не уважают. Он из тех парней, с которыми ничего не выиграешь…

Он плохо читает игру, не реагирует на происходящее на льду", — сказал Вышински в программе The Sheet с Джеффом Мареком, сославшись на мнение информированного источника в НХЛ.

57-летний специалист ранее работал в «Лос-Анджелесе»: с лета 2022-го по февраль 2024 года он был ассистентом, а после возглавил клуб. 1 марта 2026-го Хиллера уволили.

Ранее он уже входил в тренерский штаб «Мэйпл Лифс» — с 2015 по 2019 год был помощником Майка Бэбкока.

Генменеджер «Торонто» о назначении Хиллера: «Опытный тренер, хорошо ладит с игроками и демонстрирует понятный подход. Считаем его подходящим человеком для достижения целей».

«Торонто» назначил нового тренера. Вылечит ли Хиллер команду?