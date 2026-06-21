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Депутат Журова о матче КХЛ против НХЛ: «Идея жива. У нее есть большая поддержка с обеих сторон, поэтому может получиться. Но это сложная задача»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возможном матче с участием игроков КХЛ и НХЛ.

Источник: Спортс‘’

Такая идея обсуждалась на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в августе 2025 года.

Ранее стало известно, что в товарищеском матче, который организуют торговые палаты России и США, сыграют несколько хоккеистов из НХЛ.

"Конечно, идея организовать матч между НХЛ и КХЛ в будущем жива.

Но это действительно сложная задача, есть много деталей, нужно обсуждать. Думаю, что у этой идеи есть большая поддержка с обеих сторон, поэтому это может получиться.

Опыт после матча, который состоится 1 июля, поможет приблизить матч, который все хотят видеть", — сказала Журова.

Ротенберг, Фетисов, Бутман, гендиректор ФК «Спартак» Некрасов, Шестеркин, Панарин, Никишин, Сергачев — в составе России на матч с США.