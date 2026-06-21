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«Шанхай» подписал Владимира Кузнецова на год. Форвард набрал 8+6 в 44 играх за «Дрэгонс» в прошлом сезоне

«Шанхай» подписал контракт на один год с нападающим Владимиром Кузнецовым.

Ранее 28-летний форвард принял квалификационное предложение «Дрэгонс».

В сезоне-2025/26 в составе игрок провел 44 матча за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 14 (8+6) очков.

"Владимир Кузнецов уверенно держит борьбу, обладает упорством и настойчивостью. Это габаритный нападающий, который может сам создавать голевые моменты, может поддержать партнеров, способен забить как из-под давления, так и прямым броском.

Хорошо читает игру, помогает команде в обороне. Двусторонний форвард поможет нашему нападению в новом сезоне", — заявил генменеджер клуба Евгений Артюхин.