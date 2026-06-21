Агент Овечкина о выставочной игре Россия — США: «Саша в отпуске, его не будет в Москве в день матча. Он не сможет посетить его или принять участие»

Встречу организовывают торгово-промышленные палаты двух стран.
«Саша находится в отпуске, его нет в Москве и не будет в день проведения матча. Поэтому посетить или принять участие в данной встрече он не сможет», — сказал Чистяков.
Ранее появилась информация, что в состав сборной России войдут как профессионалы, так и любители. Капитаном будет Вячеслав Фетисов, в предварительном составе значатся Артемий Панарин, Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Александр Романов, Кирилл Марченко, Александр Никишин, а также олимпийский чемпион-92 Андрей Коваленко, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг, генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Некрасов, музыкант Игорь Бутман и другие.
Ожидается, что в составе сборной США также будут профессиональные хоккеисты и любители.
Кожевников о выставочном матче Россия — США: «Русофобы квакают и пованивают. Мероприятие хорошее, каждая игра на международном уровне сближает нас».