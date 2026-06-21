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Агент Овечкина о выставочной игре Россия — США: «Саша в отпуске, его не будет в Москве в день матча. Он не сможет посетить его или принять участие»

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина, заявил, что капитан «Вашингтона» пропустит выставочный матч между Россией и США, который пройдет 1 июля в Москве.

Встречу организовывают торгово-промышленные палаты двух стран.

«Саша находится в отпуске, его нет в Москве и не будет в день проведения матча. Поэтому посетить или принять участие в данной встрече он не сможет», — сказал Чистяков.

Ранее появилась информация, что в состав сборной России войдут как профессионалы, так и любители. Капитаном будет Вячеслав Фетисов, в предварительном составе значатся Артемий Панарин, Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Александр Романов, Кирилл Марченко, Александр Никишин, а также олимпийский чемпион-92 Андрей Коваленко, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг, генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Некрасов, музыкант Игорь Бутман и другие.

Ожидается, что в составе сборной США также будут профессиональные хоккеисты и любители.

Кожевников о выставочном матче Россия — США: «Русофобы квакают и пованивают. Мероприятие хорошее, каждая игра на международном уровне сближает нас».

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