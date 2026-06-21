Депутат Журова: «Овечкину в НХЛ не запрещали говорить, что он русский. Американцы не были бы демократами, какими себя считают, если бы так не делали»

"Надо сказать, что в НХЛ никто Овечкину не запрещал говорить о том, что он русский после того, как Александр побил рекорд Гретцки. Американцы к этому в принципе очень спокойно относятся.
Если бы они так не делали, то не были бы такими демократами, как сами себя считают, и их можно было бы в этом упрекнуть", — сказала Журова.
Депутат Журова о флаге РФ на параде «Каролины»: «Хороший мостик, чтобы на Олимпиаде в Лос‑Анджелесе мы увидели россиян с флагом и гимном. Американцы хотят этого».
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