«Оттава» обменяла Брэди Ткачака во «Флориду» на 3 пика в 1-м раунде драфта и один во 2-м

В минувшем регулярном чемпионате Ткачак набрал 59 (22+37) очков за 60 игр, но не отметился результативными действиями в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (0−4), завершив ее с полезностью «минус 4». Его подробная статистика — здесь.