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«Оттава» обменяла Брэди Ткачака во «Флориду» на 3 пика в 1-м раунде драфта и один во 2-м

«Флорида» выменяла нападающего Брэди Ткачака у «Оттавы».

Источник: Спортс‘’

Генеральный менеджер «Пантерс» Билл Зито объявил, что клуб отдал за 26-летнего американца пик в первом раунде драфта-2026 (9-й), пик в первом раунде драфта-2026 от «Тампы» (25-й, ранее приобретенный «Флоридой» у «Сиэтла»), пик во втором раунде драфта-2027 и условный пик в первом раунде драфта-2029.

В минувшем регулярном чемпионате Ткачак набрал 59 (22+37) очков за 60 игр, но не отметился результативными действиями в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (0−4), завершив ее с полезностью «минус 4». Его подробная статистика — здесь.

Таким образом, Брэди будет играть в одной команде с братом Мэттью Ткачаком.