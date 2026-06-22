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Генменеджер «Флориды» о переходе Брэди Ткачака: «Динамичный и целеустремленный, один из самых неуступчивых форвардов в НХЛ. Мы продолжим борьбу за чемпионство»

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито прокомментировал переход в команду Брэди Ткачака. Клуб выменял капитана «Оттавы», отдав три пика в первом раунде драфта и один во втором.

"Брэди — динамичный и целеустремленный игрок, один из самых физически сильных и неуступчивых нападающих в лиге.

Он — проверенный лидер и именно тот тип игрока, которого мы хотим видеть в нашей раздевалке. Он стремится сделать всех вокруг себя лучше как на льду, так и за его пределами.

Мы рады приветствовать Брэди в Южной Флориде. Он присоединится к команде, и мы продолжим борьбу за чемпионство", — сказал Зито.

В минувшем регулярном чемпионате Ткачак набрал 59 (22+37) очков за 60 игр, но не отметился результативными действиями в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (0−4), завершив ее с полезностью «минус 4».

Контракт форварда со средней годовой зарплатовй 8,2 млн долларов действует до завершения сезона-2027/28.

«Флорида» обменяла Самоскевича в «Сиэтл» на пик в 1-м раунде драфта-2026.