Дикинсон о контракте с «Эдмонтоном» на 5 лет и 20 млн долларов: «Я никогда не гнался за огромной зарплатой. Меня оценивали в 5−5,5 млн долларов, но я выбрал “Эдмонтон&rdq

«Я никогда не гнался за огромной зарплатой. Знаю, что по некоторым прогнозам меня оценивали в 5 или 5,5 млн долларов, но я с самого начала выбрал “Эдмонтон”. Мне нравится то, что я вижу, и частью чего могу стать.
Когда они предложили сумму, которая меня устроила, решение было довольно простым. Меня не слишком беспокоило, что на рынке могут быть другие предложения. Это не в моем стиле, я никогда так не работал. Мне нравится оставаться надолго и выполнять свои обязательства.
«Эдмонтон» показал, что заинтересован во мне, совершив обмен. Я был рад ответить им взаимностью, показав, что хочу остаться", — сказал Дикинсон.
Дикинсон перешел в «Ойлерс» из «Чикаго» по ходу минувшего сезона. Он провел 17 матчей за канадский клуб в регулярке НХЛ и набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф у него 2+1 за 4 игры.
В составе «Чикаго» на счету 30-летнего форварда было 47 матчей и 13 (6+7) очков.