Дикинсон о контракте с «Эдмонтоном» на 5 лет и 20 млн долларов: «Я никогда не гнался за огромной зарплатой. Меня оценивали в 5−5,5 млн долларов, но я выбрал “Эдмонтон&rdq

Когда они предложили сумму, которая меня устроила, решение было довольно простым. Меня не слишком беспокоило, что на рынке могут быть другие предложения. Это не в моем стиле, я никогда так не работал. Мне нравится оставаться надолго и выполнять свои обязательства.