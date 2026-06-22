Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Дикинсон о контракте с «Эдмонтоном» на 5 лет и 20 млн долларов: «Я никогда не гнался за огромной зарплатой. Меня оценивали в 5−5,5 млн долларов, но я выбрал “Эдмонтон&rdq

Нападающий «Эдмонтона» Джейсон Дикинсон прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Соглашение рассчитано на 5 лет и 4 млн долларов за сезон.

«Я никогда не гнался за огромной зарплатой. Знаю, что по некоторым прогнозам меня оценивали в 5 или 5,5 млн долларов, но я с самого начала выбрал “Эдмонтон”. Мне нравится то, что я вижу, и частью чего могу стать.

Когда они предложили сумму, которая меня устроила, решение было довольно простым. Меня не слишком беспокоило, что на рынке могут быть другие предложения. Это не в моем стиле, я никогда так не работал. Мне нравится оставаться надолго и выполнять свои обязательства.

«Эдмонтон» показал, что заинтересован во мне, совершив обмен. Я был рад ответить им взаимностью, показав, что хочу остаться", — сказал Дикинсон.

Дикинсон перешел в «Ойлерс» из «Чикаго» по ходу минувшего сезона. Он провел 17 матчей за канадский клуб в регулярке НХЛ и набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф у него 2+1 за 4 игры.

В составе «Чикаго» на счету 30-летнего форварда было 47 матчей и 13 (6+7) очков.