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Плющев о Скудре в «Спартаке»: «В Латвии запретили российский флаг и гимн — нарушения будут уголовно преследоваться. Как он будет работать? В стиле Ирбе, может»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал кадровые перестановки в штабе «Спартака».

— Как оцените сложную тренерскую расстановку в «Спартаке», которая была утверждена на прошедшей неделе?

— Главный тренер выбирает себе помощников — это аксиома. Слухи ходят разные, но надеюсь, что она работает и в «Спартаке», в случае с Алексеем Жамновым и его новыми ассистентами — Евгением Корешковым и Петерисом Скудрой.

Жамнов — человек гибкий, думаю, он подстроит своих помощников — или подстроится под них. Другое дело, что не совсем понятно, как будет работать в России Скудра.

— В чем проблема?

— Насколько понимаю, Скудра — гражданин Латвии, а Сейм этой страны не так давно запретил российский флаг и российский гимн, нарушения будут уголовно преследоваться.

Интересно, как перед матчами КХЛ этот тренер намерен слушать наш гимн и смотреть на наш флаг? Может, в печально известном стиле своего соотечественника Ирбе, который в свое время в таких ситуациях извращался, как мог? — сказал Плющев.

Щитов о Скудре и Корешкове в штабе «Спартака»: «Не знаю, как они там уживутся. Может, и подсиживать Жамнова будут, если руководство хочет его убрать таким образом».