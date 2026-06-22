Плющев о Скудре в «Спартаке»: «В Латвии запретили российский флаг и гимн — нарушения будут уголовно преследоваться. Как он будет работать? В стиле Ирбе, может»

— Как оцените сложную тренерскую расстановку в «Спартаке», которая была утверждена на прошедшей неделе?
— Главный тренер выбирает себе помощников — это аксиома. Слухи ходят разные, но надеюсь, что она работает и в «Спартаке», в случае с Алексеем Жамновым и его новыми ассистентами — Евгением Корешковым и Петерисом Скудрой.
Жамнов — человек гибкий, думаю, он подстроит своих помощников — или подстроится под них. Другое дело, что не совсем понятно, как будет работать в России Скудра.
— В чем проблема?
— Насколько понимаю, Скудра — гражданин Латвии, а Сейм этой страны не так давно запретил российский флаг и российский гимн, нарушения будут уголовно преследоваться.
Интересно, как перед матчами КХЛ этот тренер намерен слушать наш гимн и смотреть на наш флаг? Может, в печально известном стиле своего соотечественника Ирбе, который в свое время в таких ситуациях извращался, как мог? — сказал Плющев.
Щитов о Скудре и Корешкове в штабе «Спартака»: «Не знаю, как они там уживутся. Может, и подсиживать Жамнова будут, если руководство хочет его убрать таким образом».