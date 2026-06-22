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Генменеджер «Оттавы» об обмене Брэди Ткачака: «Нелегкое решение, но теперь у нас есть место под потолком и драфт-пики. Будем работать над улучшением состава»

Генеральный менеджер «Оттавы» Стив Стэйос прокомментировал обмен Брэди Ткачака во «Флориду».

За своего капитана канадский клуб получил три пика (два в 2026 году и один в 2029-м) в первом раунде драфта и один во втором.

"Это решение далось нам нелегко, но мы сделали то, что посчитали лучшим для долгосрочного будущего клуба.

Теперь у нас есть свободное место под потолком зарплат и драфт-пики. Мы будем активно работать над улучшением нашего состава", — сказал Стэйос.

В минувшем регулярном чемпионате Ткачак набрал 59 (22+37) очков за 60 игр, в плей-офф у него не было результативных действий в четырех матчах.

Теперь Брэди будет играть в одной команде с братом Мэттью Ткачаком. Его контракт со средней годовой зарплатой 8,2 млн долларов действует до 30 июня 2028 года.

Генменеджер «Флориды» о переходе Брэди Ткачака: «Динамичный и целеустремленный, один из самых неуступчивых форвардов в НХЛ. Мы продолжим борьбу за чемпионство».