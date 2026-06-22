Генменеджер «Оттавы» об обмене Брэди Ткачака: «Нелегкое решение, но теперь у нас есть место под потолком и драфт-пики. Будем работать над улучшением состава»

За своего капитана канадский клуб получил три пика (два в 2026 году и один в 2029-м) в первом раунде драфта и один во втором.
"Это решение далось нам нелегко, но мы сделали то, что посчитали лучшим для долгосрочного будущего клуба.
Теперь у нас есть свободное место под потолком зарплат и драфт-пики. Мы будем активно работать над улучшением нашего состава", — сказал Стэйос.
В минувшем регулярном чемпионате Ткачак набрал 59 (22+37) очков за 60 игр, в плей-офф у него не было результативных действий в четырех матчах.
Теперь Брэди будет играть в одной команде с братом Мэттью Ткачаком. Его контракт со средней годовой зарплатой 8,2 млн долларов действует до 30 июня 2028 года.
Генменеджер «Флориды» о переходе Брэди Ткачака: «Динамичный и целеустремленный, один из самых неуступчивых форвардов в НХЛ. Мы продолжим борьбу за чемпионство».