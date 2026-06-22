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Генменеджер «Сиэтла» о приобретении Самоскевича: «Мне нравится его скорость и бросок. В молодом возрасте он выиграл Кубок Стэнли и был частью успешной организации»

Генеральный менеджер «Сиэтла» Джейсон Боттерилл прокомментировал переход в команду форварда Маки Самоскевича.

«Кракен» выменяли 23-летнего форварда в обмен на 25-й общий пик в первом раунде драфта-2026, а также выбор во втором раунде драфта 2027 года.

"В таком молодом возрасте он уже выиграл Кубок Стэнли и был частью очень успешной организации во Флориде.

Мне нравится его скорость и бросок. Думаю, он очень хорошо впишется в тот стиль игры, которого мы стараемся придерживаться", — сказал Боттерилл.

В прошлом сезоне Самоскевич набрал 32 (12+20) очка в 77 матчах регулярки НХЛ. Он может стать ограниченно свободным агентом 1 июля.

Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»: «Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в НХЛ».