Генменеджер «Сиэтла» о приобретении Самоскевича: «Мне нравится его скорость и бросок. В молодом возрасте он выиграл Кубок Стэнли и был частью успешной организации»

«Кракен» выменяли 23-летнего форварда в обмен на 25-й общий пик в первом раунде драфта-2026, а также выбор во втором раунде драфта 2027 года.
"В таком молодом возрасте он уже выиграл Кубок Стэнли и был частью очень успешной организации во Флориде.
Мне нравится его скорость и бросок. Думаю, он очень хорошо впишется в тот стиль игры, которого мы стараемся придерживаться", — сказал Боттерилл.
В прошлом сезоне Самоскевич набрал 32 (12+20) очка в 77 матчах регулярки НХЛ. Он может стать ограниченно свободным агентом 1 июля.
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