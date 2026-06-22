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«Оттава» хочет выменять Робертсона у «Далласа». Клуб может сделать форварду оффер-шит (Дэвид Паньотта)

Инсайдер Дэвид Паньотта заявил, что «Оттава» может сделать оффер-шит Джейсону Робертсону.

У 26-летнего форварда «Далласа» завершается договор со средней годовой зарплатой 7,75 млн долларов в год. 1 июля он может стать ограниченно свободным агентом.

«Ситуация очень нестабильна, у “Старс” еще полно времени, но источники говорят, что “Оттава” прилагает большие усилия, чтобы заполучить Робертсона.

Если обмен не состоится, и он станет ограниченно свободным агентом 1 июля, то «Сенаторс» могут сделать оффер-шит", — сказал Паньотта.

В прошлом сезоне Робертсон набрал 96 (45+51) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 8 (5+3) баллов в 6 играх.

Отметим, что если «Оттава» сделает игроку контрактное предложение со средней годовой зарплатой выше 11,39 млн долларов, то возможная компенсация «Далласу» составит четыре пика в первом раунде драфта.

Генменеджер «Далласа» о переговорах с Робертсоном: «Безусловный приоритет для нас».