Плющев о Ковальчуке и Артюхине в «Шанхае»: «Тренерский штаб подчистили, но нелепый мальчик Лав остался главным. Нужно начинать едва ли не с нуля, а времени в обрез»

Президентом клуба ранее был назначен Илья Ковальчук. Генеральным менеджером стал Евгений Артюхин.
— Что еще отметили на неделе?
— Хотел бы пожелать удачи Ковальчуку и Артюхину, своим бывшим подопечным, с которыми мы в юниорской сборной России выиграли первый юниорский чемпионат мира.
Ребята в роли руководителей недавно взяли «Шанхай» — тяжелый проект, у которого нет идеологии и, как следствие, результата. Именно поэтому нужно начинать едва ли не с нуля, хотя времени у ребят — в обрез.
— Вам нравятся их первые кадровые шаги?
— Знаете, там от предыдущих руководителей осталось столько косяков — от идеологических до кадровых! Ребятам не позавидуешь.
Да, они уже подчистили тренерский штаб, убрали пять-шесть странноватых человек, пригласили из «Динамо» Вячеслава Козлова. Но любимец КХЛ, «герой» последнего Матча звезд нелепый мальчик Лав на посту главного пока остался. А ведь тренерский вопрос — главный, с него надо начинать, — сказал Плющев.
«Шанхай» объявил о контракте с Дэвидом Ченом на год: «Наличие хоккеистов с китайскими корнями — одна из задач».