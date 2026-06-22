Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Плющев о Ковальчуке и Артюхине в «Шанхае»: «Тренерский штаб подчистили, но нелепый мальчик Лав остался главным. Нужно начинать едва ли не с нуля, а времени в обрез»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о кадровых перестановках в «Шанхае».

Президентом клуба ранее был назначен Илья Ковальчук. Генеральным менеджером стал Евгений Артюхин.

— Что еще отметили на неделе?

— Хотел бы пожелать удачи Ковальчуку и Артюхину, своим бывшим подопечным, с которыми мы в юниорской сборной России выиграли первый юниорский чемпионат мира.

Ребята в роли руководителей недавно взяли «Шанхай» — тяжелый проект, у которого нет идеологии и, как следствие, результата. Именно поэтому нужно начинать едва ли не с нуля, хотя времени у ребят — в обрез.

— Вам нравятся их первые кадровые шаги?

— Знаете, там от предыдущих руководителей осталось столько косяков — от идеологических до кадровых! Ребятам не позавидуешь.

Да, они уже подчистили тренерский штаб, убрали пять-шесть странноватых человек, пригласили из «Динамо» Вячеслава Козлова. Но любимец КХЛ, «герой» последнего Матча звезд нелепый мальчик Лав на посту главного пока остался. А ведь тренерский вопрос — главный, с него надо начинать, — сказал Плющев.

«Шанхай» объявил о контракте с Дэвидом Ченом на год: «Наличие хоккеистов с китайскими корнями — одна из задач».