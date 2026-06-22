«Каролина», «Миннесота» и «Вегас» — в списке команд, куда Брэди Ткачак был готов перейти. «Оттава» обменяла капитана во «Флориду» (Sportsnet)

Ранее «Оттава» обменяла капитана во «Флориду» на три пика в первом раунде драфта и один во втором.
"Ткачак встретился с генеральным менеджером Стивом Стэйосом, обсуждались долгосрочные планы игрока: видел ли он себя в команде после окончания своего текущего контракта в 2028 году.
Ответ был неопределенным. Перед драфт-комбайном «Сенаторс» получили список команд, в которые Ткачак готов перейти. В нем было четыре клуба: «Каролина», «Флорида», «Миннесота» и «Вегас».
По словам нескольких источников, предпочтение изначально отдавалось «Флориде», где он сможет играть с братом Мэттью. Поскольку у Брэди был пункт о запрете на обмен, у «Оттавы» было два варианта: оставить его или заключить максимально выгодную сделку.
Они выбрали второй вариант — по сути, единственный. Дискуссия о будущем Ткачука была нескончаемым источником шума на рынке и в раздевалке", — сказано в сообщении.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Ткачак набрал 59 (22+37) очков за 60 игр, в плей-офф у него не было результативных действий в четырех матчах.
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