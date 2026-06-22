«Каролина», «Миннесота» и «Вегас» — в списке команд, куда Брэди Ткачак был готов перейти. «Оттава» обменяла капитана во «Флориду» (Sportsnet)

По словам нескольких источников, предпочтение изначально отдавалось «Флориде», где он сможет играть с братом Мэттью. Поскольку у Брэди был пункт о запрете на обмен, у «Оттавы» было два варианта: оставить его или заключить максимально выгодную сделку.