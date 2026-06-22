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Фридман о Бобровском: «Его возвращение во “Флориду” маловероятно»

Журналист Эллиотт Фридман на шоу NHL Tonight оценил шансы Сергея Бобровского заключить новый контракт с «Флоридой».

Источник: Спортс‘’

Срок действующего соглашения 37-летнего голкипера рассчитан до 30 июня 2026 года. Он выступает за клуб с 2019 года и дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2024, 2025).

«Я слышал, что возвращение Бобровского [во “Флориду”] маловероятно», — сказал Фридман.

В прошлом сезоне российский вратарь провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 27 побед, пропуская в среднем 3,07 шайбы при 87,7% отраженных бросков.

Сообщалось, что Бобровский намерен подписать соглашение на 6−7 лет с общей суммой до 42 млн долларов.

Крикунов о том, что Бобровский хочет контракт на 6−7 лет и около 42 млн долларов: «Не дадут, это нереально».