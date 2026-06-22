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«Трактор» хочет обменять Коршкова. «Сибирь» — главный претендент на форварда. Переход в «Амур» заблокировал губернатор Хабаровского края («Сила спорта»)

По информации «Силы спорта», «Трактор» планирует обменять Егора Коршкова. Главный претендент на 29-летнего форварда — «Сибирь».

Отмечается, что ранее планировался переход игрока в «Амур», но губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заблокировал сделку из-за высокого оклада игрока (60 млн рублей в год).

Действующее соглашение Коршкова рассчитано до 31 мая 2027 года. В минувшем сезоне он провел 68 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 37 (16+21) очков. В плей-офф у него не было очков за пять игр.

Генменеджер «Трактора» о составе: «Со всеми легионерами расстанемся — с большой долей вероятности. Скорее всего, не продлим Жаркова, игра Коршкова вызывает вопросы».