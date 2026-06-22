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Владелец «Каролины» о Бринд’Аморе: «Будет нашим тренером до тех пор, пока сам хочет. Он всегда переживает за команду, но это может привести к выгоранию»

Владелец «Каролины» Том Дандон заявил, что у Рода Бринд’Амора бессрочное соглашение с клубом.

Источник: Спортс‘’

В 2024 году тренер продлил контракт с клубом на пять лет. В минувшем сезоне он стал обладателем Кубка Стэнли с «Харрикейнс».

"Мы уже договорились. Род будет нашим тренером до тех пор, пока сам этого хочет.

Это нервная работа. Причина, по которой он так хорош, заключается в том, что он всегда очень переживает за команду. Но это может привести к выгоранию со временем", — сказал Дандон.

Игроки «Каролины» сорвали футболку с Бринд’Амора во время чемпионского парада. Тренер поднял над головой Кубок Стэнли.

«Каролина» взяла титул, сэкономив 19 млн! Это беспрецедентно много.