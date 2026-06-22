Владелец «Каролины» о Бринд’Аморе: «Будет нашим тренером до тех пор, пока сам хочет. Он всегда переживает за команду, но это может привести к выгоранию»

В 2024 году тренер продлил контракт с клубом на пять лет. В минувшем сезоне он стал обладателем Кубка Стэнли с «Харрикейнс».
"Мы уже договорились. Род будет нашим тренером до тех пор, пока сам этого хочет.
Это нервная работа. Причина, по которой он так хорош, заключается в том, что он всегда очень переживает за команду. Но это может привести к выгоранию со временем", — сказал Дандон.
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