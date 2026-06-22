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Плющев о Кузнецове: «Надо было возвращаться в “Трактор” из НХЛ. Раз он продолжает карьеру, имеет смысл его поддержать. С легионерами мы возимся, а о своих вытираем ноги»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о положении Евгения Кузнецова.

34-летний форвард провел прошлый сезон в «Металлурге» и «Салавате Юлаеве». Сейчас он находится без контракта.

"Очень много негатива вокруг моего бывшего подопечного по юниорской сборной России — Евгения Кузнецова.

В нынешней ситуации считаю необходимым Евгения поддержать. Да, после не совсем продуманного перехода в СКА его карьеру бросает из стороны в сторону, многое не получается. Наверное, ему все-таки имело смысл возвращаться из НХЛ в родной «Трактор», энергетически это Евгению помогло бы.

Но раз Кузнецов все еще заряжен и намерен продолжать карьеру, болельщикам имеет смысл его поддержать. Мы почему-то постоянно возимся с легионерами, а о своих людей иногда вытираем ноги. Грустно!" — сказал Плющев.

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