Плющев о Кузнецове: «Надо было возвращаться в “Трактор” из НХЛ. Раз он продолжает карьеру, имеет смысл его поддержать. С легионерами мы возимся, а о своих вытираем ноги»

В нынешней ситуации считаю необходимым Евгения поддержать. Да, после не совсем продуманного перехода в СКА его карьеру бросает из стороны в сторону, многое не получается. Наверное, ему все-таки имело смысл возвращаться из НХЛ в родной «Трактор», энергетически это Евгению помогло бы.