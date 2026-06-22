Гатиятулин о влиянии Билялетдинова на «Ак Барс»: «На плей-офф он становится частью штаба. Решения остаются за мной, но мы работаем в команде»

— Бога ради. Я не из тех, кто будет ходить и бить себя в грудь по любому поводу. Как и говорил, не отделяю себя от штаба, мы работаем вместе на общее дело. Пусть общее руководство и финальные решения остаются за мной, но мы работаем в команде.