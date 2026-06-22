Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Гатиятулин о влиянии Билялетдинова на «Ак Барс»: «На плей-офф он становится частью штаба. Решения остаются за мной, но мы работаем в команде»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о роли Зинэтулы Билялетдинова в клубе.

— Как вы относитесь к тому, что имя Зинэтулы Билялетдинова звучит где-то рядом с выступлением «Ак Барса»?

— Бога ради. Я не из тех, кто будет ходить и бить себя в грудь по любому поводу. Как и говорил, не отделяю себя от штаба, мы работаем вместе на общее дело. Пусть общее руководство и финальные решения остаются за мной, но мы работаем в команде.

Вот Зинэтула Хайдярович на плей-офф второй год становится частью этой команды. И при всем своем статусе для Казани он еще очень тактичный и мудрый человек. Все понимает и никогда свое мнение не навязывает, хотя его погружение в нюансы хоккея, полагаю, всем очевидно.

Могу добавить, во время сентябрьской тряски он, как я знаю, мой тренерский штаб поддержал на самом высоком уровне.

— Можете привести пример такого консультативного взаимодействия?

— Так сложно конкретизировать, но, допустим, мы с Зинэтуллой Хайдяровичем и Александром Макрицким обсуждаем детали по обороне. В чем-то сходимся, в чем-то расходимся, однако на фоне этой дискуссии приходит решение, — сказал Гатиятулин.

Гатиятулин о требованиях к помощникам: «Чтобы не пили кофе в тренерской, а были всесторонне вовлечены. Важен диалог, в НХЛ Бринд’Амор, Токкет, Дебур делали акцент на этом».