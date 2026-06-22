Гатиятулин о влиянии Билялетдинова на «Ак Барс»: «На плей-офф он становится частью штаба. Решения остаются за мной, но мы работаем в команде»

— Как вы относитесь к тому, что имя Зинэтулы Билялетдинова звучит где-то рядом с выступлением «Ак Барса»?
— Бога ради. Я не из тех, кто будет ходить и бить себя в грудь по любому поводу. Как и говорил, не отделяю себя от штаба, мы работаем вместе на общее дело. Пусть общее руководство и финальные решения остаются за мной, но мы работаем в команде.
Вот Зинэтула Хайдярович на плей-офф второй год становится частью этой команды. И при всем своем статусе для Казани он еще очень тактичный и мудрый человек. Все понимает и никогда свое мнение не навязывает, хотя его погружение в нюансы хоккея, полагаю, всем очевидно.
Могу добавить, во время сентябрьской тряски он, как я знаю, мой тренерский штаб поддержал на самом высоком уровне.
— Можете привести пример такого консультативного взаимодействия?
— Так сложно конкретизировать, но, допустим, мы с Зинэтуллой Хайдяровичем и Александром Макрицким обсуждаем детали по обороне. В чем-то сходимся, в чем-то расходимся, однако на фоне этой дискуссии приходит решение, — сказал Гатиятулин.
Гатиятулин о требованиях к помощникам: «Чтобы не пили кофе в тренерской, а были всесторонне вовлечены. Важен диалог, в НХЛ Бринд’Амор, Токкет, Дебур делали акцент на этом».