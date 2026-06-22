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Фетисов о матче Россия — США: «Будет хорошо для всех, если Овечкин сможет принять участие. Но, может, он в это время будет не в Москве, а где-нибудь на отдыхе»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о возможности Александра Овечкина сыграть в товарищеской встрече между сборными торгово-промышленных палат России и США.

Источник: Спортс‘’

Матч пройдет 1 июля в Москве.

"Я сейчас не знаю, сыграет ли Саша Овечкин в матче между торгово-промышленными палатами России и США.

Может быть, он вообще в это время будет не в Москве, а где-нибудь на отдыхе. Но если Овечкин сможет принять участие в этой игре, будет хорошо для всех", — сказал Вячеслав Фетисов.

Ранее появилась информация, что в состав сборной России войдут как профессионалы, так и любители. Капитаном будет Вячеслав Фетисов, в предварительном составе значатся Артемий Панарин, Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Александр Романов, Кирилл Марченко, Александр Никишин, а также олимпийский чемпион-92 Андрей Коваленко, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг, генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Некрасов, музыкант Игорь Бутман и другие.

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