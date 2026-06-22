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«Нельзя исключать, что Овечкин еще раз выиграет Кубок Стэнли. Будет правильно, если он останется в “Вашингтоне”. Пусть побьет оставшиеся рекорды». Афиногенов о форварде

Бывший нападающий «Баффало» Максим Афиногенов считает, что Александру Овечкину стоит остаться в «Вашингтоне».

Источник: Спортс‘’

1 июля у форварда завершается контракт с «Кэпиталс».

«Не согласен, что “Вашингтон” средняя команда. Но я слабо следил за ним в прошлом сезоне.

Будет правильно, если Овечкин останется в «Вашингтоне». Пусть он побьет все оставшиеся рекорды. Всегда есть куда расти. Он в отличной форме.

Нельзя исключать, что он еще раз выиграет Кубок Стэнли", — сказал Максим Афиногенов.

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