«Нельзя исключать, что Овечкин еще раз выиграет Кубок Стэнли. Будет правильно, если он останется в “Вашингтоне”. Пусть побьет оставшиеся рекорды». Афиногенов о форварде

1 июля у форварда завершается контракт с «Кэпиталс».
«Не согласен, что “Вашингтон” средняя команда. Но я слабо следил за ним в прошлом сезоне.
Будет правильно, если Овечкин останется в «Вашингтоне». Пусть он побьет все оставшиеся рекорды. Всегда есть куда расти. Он в отличной форме.
Нельзя исключать, что он еще раз выиграет Кубок Стэнли", — сказал Максим Афиногенов.
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