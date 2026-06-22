Каспарайтис об Овечкине: «Я подготовил Сашу: мы один раз покатались, и он сразу побил рекорд Гретцки. Хотите побить рекорд — обращайтесь к Дарюсу»

— Почему вы потеряли передний верхний зуб?
— Просто хочу быть очень похожим на своего хорошего друга Сашу Овечкина. Поэтому я решил вырвать себе зуб, чтобы было как у него.
— Вы ведь тренировали Овечкина?
— Да, я подготовил Сашу. Мы с ним один раз покатались, и он сразу побил рекорд Уэйна Гретцки. Так что если вы хотите побить рекорд, то обращайтесь к Дарюсу. Напишите мне в соцсети, меня очень легко найти, и вы побьете любые рекорды, — сказал Каспарайтис.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше