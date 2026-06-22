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Каспарайтис об Овечкине: «Я подготовил Сашу: мы один раз покатались, и он сразу побил рекорд Гретцки. Хотите побить рекорд — обращайтесь к Дарюсу»

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис в ироничной манере высказался о совместных тренировках с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Источник: Спортс‘’

— Почему вы потеряли передний верхний зуб?

— Просто хочу быть очень похожим на своего хорошего друга Сашу Овечкина. Поэтому я решил вырвать себе зуб, чтобы было как у него.

— Вы ведь тренировали Овечкина?

— Да, я подготовил Сашу. Мы с ним один раз покатались, и он сразу побил рекорд Уэйна Гретцки. Так что если вы хотите побить рекорд, то обращайтесь к Дарюсу. Напишите мне в соцсети, меня очень легко найти, и вы побьете любые рекорды, — сказал Каспарайтис.

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