Каспарайтис об Овечкине: «Я подготовил Сашу: мы один раз покатались, и он сразу побил рекорд Гретцки. Хотите побить рекорд — обращайтесь к Дарюсу»

— Да, я подготовил Сашу. Мы с ним один раз покатались, и он сразу побил рекорд Уэйна Гретцки. Так что если вы хотите побить рекорд, то обращайтесь к Дарюсу. Напишите мне в соцсети, меня очень легко найти, и вы побьете любые рекорды, — сказал Каспарайтис.