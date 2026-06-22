Губерниев о Бобровском: «Один из лучших вратарей мира, в КХЛ он вряд ли вернется. Мне кайфово, что он будет играть в лучшей лиге мира с сильнейшими спортсменами»

Срок действующего соглашения 37-летнего голкипера рассчитан до 30 июня 2026 года. Он выступает за «Пантерс» с 2019 года и дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2024, 2025).
Ранее появилась информация, что Бобровский может продолжить карьеру в другой команде.
"Значит, он подпишет контракт с какой-то другой командой. Вряд ли он вернется в КХЛ. Сергей — один из лучших вратарей мира.
Еще может несколько сезонов сыграть в другом клубе. Мне кайфово от того, что он будет играть в лучшей лиге мира с сильнейшими спортсменами", — сказал Дмитрий Губерниев.