Россиян впервые с 2023 года не введут в Зал хоккейной славы

Впервые с 2023 года в Зал хоккейной славы в Торонто не будет включен ни один российский хоккеист. Об этом объявила пресс-служба НХЛ, назвав имена шести новых членов Зала славы 2026 года.
Торжественная церемония введения состоится 9 ноября в Торонто.
В него вошли бывшие игроки НХЛ Патрис Бержерон, Кэри Прайс, Пекка Ринне, Кит Ткачук, а также хоккеистка женской сборной США Синди Керли в категории «игроки» и бывший первый исполнительный директор Ассоциации игроков Профессиональной женской хоккейной лиги Брайан Бурк — в категории «функционеры».
В ходе голосования каждый из 18 членов отборочной комиссии может номинировать только одного спортсмена в каждой категории. После этого номинанты должны быть одобрены председателем совета директоров Зала славы. Обычно для номинации необходимо, чтобы спортсмен закончил карьеру как минимум три года назад.
Одним из кандидатов на попадание в Зал славы в этом году был двукратный призер Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга», защитник Сергей Гончар. Однако комитет не включил его в окончательный список.
Таким образом, прервалась традиция последних лет: в 2024 году в Зал славы был включен олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк, а в 2025-м — олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Александр Могильный.
Ранее в Зал славы из россиян были включены Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров, Александр Якушев, Сергей Зубов, Анатолий Тарасов.