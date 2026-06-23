Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Россиян впервые с 2023 года не введут в Зал хоккейной славы

В ноябре 2025 года НХЛ сообщала, что одним из кандидатов на введение в Зал славы был обладатель Кубка Стэнли, двукратный призер ОИ Сергей Гончар. В 2024 году в него был включен Павел Дацюк, в 2025-м — Александр Могильный.

Источник: Getty Images

Впервые с 2023 года в Зал хоккейной славы в Торонто не будет включен ни один российский хоккеист. Об этом объявила пресс-служба НХЛ, назвав имена шести новых членов Зала славы 2026 года.

Торжественная церемония введения состоится 9 ноября в Торонто.

В него вошли бывшие игроки НХЛ Патрис Бержерон, Кэри Прайс, Пекка Ринне, Кит Ткачук, а также хоккеистка женской сборной США Синди Керли в категории «игроки» и бывший первый исполнительный директор Ассоциации игроков Профессиональной женской хоккейной лиги Брайан Бурк — в категории «функционеры».

В ходе голосования каждый из 18 членов отборочной комиссии может номинировать только одного спортсмена в каждой категории. После этого номинанты должны быть одобрены председателем совета директоров Зала славы. Обычно для номинации необходимо, чтобы спортсмен закончил карьеру как минимум три года назад.

Одним из кандидатов на попадание в Зал славы в этом году был двукратный призер Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга», защитник Сергей Гончар. Однако комитет не включил его в окончательный список.

Таким образом, прервалась традиция последних лет: в 2024 году в Зал славы был включен олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк, а в 2025-м — олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Александр Могильный.

Ранее в Зал славы из россиян были включены Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров, Александр Якушев, Сергей Зубов, Анатолий Тарасов.

Узнать больше по теме
Биография Павла Буре: карьера и личная жизнь хоккеиста
«Русская ракета» — именно таким вошел в историю российский и советский хоккеист Павел Буре. Быстрый до такой степени, к которой еще не привыкли даже лучшие защитники в мире, играющие в НХЛ. Биография Павла Буре уместила в себя советский хоккей, подвиги в составе уже сборной России и невероятный успех за океаном.
Читать дальше