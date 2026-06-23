Бержерон, Прайс, Ринне, Кит Ткачак будут введены в Зал хоккейной славы в Торонто, церемония пройдет 9 ноября

Патрис Бержерон провел 19-летнюю карьеру в составе «Бостона», выступая за команду с 2003 по 2023 год. В 1294 матчах регулярного чемпионата он набрал 1040 (427+613) очков. В составе «Бостона» он выиграл Кубок Стэнли в 2011 году, а также выходил в финал плей-офф в 2013 и 2019 годах.