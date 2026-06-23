Бержерон, Прайс, Ринне, Кит Ткачак будут введены в Зал хоккейной славы в Торонто, церемония пройдет 9 ноября

Новыми членами Зала хоккейной славы стали бывшие игроки НХЛ Патрис Бержерон, Кэри Прайс, Пекка Ринне и Кит Ткачак, а также бывшая хоккеистка женской сборной США Синди Керли. Брайан Бурк войдет в Зал славы в категории «строитель» хоккея.
Торжественная церемония введения состоится 9 ноября.
Патрис Бержерон провел 19-летнюю карьеру в составе «Бостона», выступая за команду с 2003 по 2023 год. В 1294 матчах регулярного чемпионата он набрал 1040 (427+613) очков. В составе «Бостона» он выиграл Кубок Стэнли в 2011 году, а также выходил в финал плей-офф в 2013 и 2019 годах.
Кэри Прайс всю карьеру в НХЛ провел в составе «Монреаля». У него 361 победа в 712 матчах, он является рекордсменом клуба по этому показателю.
Пекка Ринне — бывший вратарь «Нэшвилла». Обладатель «Везина Трофи» 2018 года. В составе сборной Финляндии выигрывал серебро чемпионата мира 2014 года.
Кит Ткачак — бывший нападающий клубов НХЛ и сборной США. Обладатель Кубка мира 1996 года и серебряный призер Олимпиады-2002.
Синди Керли помогла команде колледжа Провиденс завоевать чемпионский титул NCAA в сезонах 1983/84 и 1984/85. На первом в истории чемпионате мира среди женщин под эгидой ИИХФ в 1990 году она завоевала серебряную медаль в составе сборной США.
Брайан Бурк — на данный момент является исполнительным директором Ассоциации игроков Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHLPA). Он был генменеджером сборной США, завоевавшей серебряные медали на Олимпиаде 2010 года.