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Защитники «Анахайма» Труба и Гудас могут стать свободными агентами (Эллиотт Фридман)

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман на подкасте 32 Thoughts заявил, что защитники «Анахайма» Джейк Труба и Радко Гудас могут выйти на рынок свободных агентов.

Источник: Спортс‘’

Труба выступает за «Дакс» с декабря 2024 года после обмена из «Рейнджерс». В минувшем сезоне у него 35 (10+25) очков в 81 игре регулярного чемпионата и 1+0 за 12 матчей в плей-офф.

Гудас провел в команде три сезона. В его активе 56 матчей и 13 (2+11) очков в регулярке и одна игра в Кубке Стэнли.

По действующему соглашению 32-летний Труба получает 8 млн долларов в год, 36-летний Гудас — 4 млн долларов.

Джон Карлсон выйдет на рынок свободных агентов, сообщил агент. Защитник «Анахайма» хочет вернуться в Восточную конференцию.