Защитники «Анахайма» Труба и Гудас могут стать свободными агентами (Эллиотт Фридман)

Труба выступает за «Дакс» с декабря 2024 года после обмена из «Рейнджерс». В минувшем сезоне у него 35 (10+25) очков в 81 игре регулярного чемпионата и 1+0 за 12 матчей в плей-офф.
Гудас провел в команде три сезона. В его активе 56 матчей и 13 (2+11) очков в регулярке и одна игра в Кубке Стэнли.
По действующему соглашению 32-летний Труба получает 8 млн долларов в год, 36-летний Гудас — 4 млн долларов.
Джон Карлсон выйдет на рынок свободных агентов, сообщил агент. Защитник «Анахайма» хочет вернуться в Восточную конференцию.