Кит Ткачак о введении в Зал славы: «У нашей семьи были сумасшедшие выходные, но это — кульминация. Я не мог поверить, это большая честь»

Новыми членами также станут Патрис Бержерон, Кэри Прайс и Пекка Ринне. Торжественная церемония состоится 9 ноября.
"Вы думаете, что станете членом Зала славы, когда начинаете карьеру. Вы играете не ради этого. Но с возрастом понимаешь, что получить такой звонок — самая большая честь. Я в восторге.
На самом деле, я не говорил своей семье около 45 минут. Я просто не мог поверить. Я был очень эмоционален, и я знал, что если скажу им сразу, то могу не справиться с чувствами.
У нашей семьи были сумасшедшие выходные, но это стало кульминацией всего", — сказал Ткачак.
Ранее Брэди Ткачака обменяли из «Оттавы» во «Флориду», где он будет играть с братом Мэттью. Оба — сыновья Кита Ткачака.