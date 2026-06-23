Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Кит Ткачак о введении в Зал славы: «У нашей семьи были сумасшедшие выходные, но это — кульминация. Я не мог поверить, это большая честь»

Бывший нападающий клубов НХЛ Кит Ткачак прокомментировал введение в Зал хоккейной славы.

Новыми членами также станут Патрис Бержерон, Кэри Прайс и Пекка Ринне. Торжественная церемония состоится 9 ноября.

"Вы думаете, что станете членом Зала славы, когда начинаете карьеру. Вы играете не ради этого. Но с возрастом понимаешь, что получить такой звонок — самая большая честь. Я в восторге.

На самом деле, я не говорил своей семье около 45 минут. Я просто не мог поверить. Я был очень эмоционален, и я знал, что если скажу им сразу, то могу не справиться с чувствами.

У нашей семьи были сумасшедшие выходные, но это стало кульминацией всего", — сказал Ткачак.

Ранее Брэди Ткачака обменяли из «Оттавы» во «Флориду», где он будет играть с братом Мэттью. Оба — сыновья Кита Ткачака.