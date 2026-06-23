Коршков получит 85 млн рублей за два года в «Сибири». Ранее форварду платили 60 млн рублей за сезон (Дмитрий Ерыкалов)

29-летний форвард ранее перешел в новосибирский клуб в результате обмена с «Трактором». По информации журналиста Дмитрия Ерыкалова, игрок заключил с клубом новый договор.
«Клуб в пресс-релизе сообщил о двухлетнем контракте, а по соглашению “Трактором” у Егора оставался год.
Изменился не только срок, но и сумма. Коршков за 40−45 миллионов — уже другой коленкор. Именно столько он получит в Новосибирске за первый (40 млн) и второй (45) сезон", — сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее зарплата Коршкова составляла 60 млн рублей в год. В минувшем сезоне FONBET КХЛ он провел 68 матчей в регулярке и набрал 37 (16+21) очков. В плей-офф у него не было очков за пять игр.
«Сибирь» предложила Никулину контракт на 43 млн рублей за 2 года. «Локомотив» может повторить оффер-шит или получить 42 млн рублей компенсации (Артур Хайруллин).