«Колорадо» готов обменять Ничушкина, сообщил Фридман: «Клуб хочет больше гибкости под потолком»

«Клуб хочет большей гибкости под потолком зарплат. Имя Ничушкина уже звучало», — сказал Фридман.
В прошлом сезоне Ничушкин провел 72 матча и набрал 49 (17+32) очков при полезности «плюс 9». В плей-офф у него 2+2 за 12 игр при полезности «0».
Срок действующего контракта 31-летнего форварда со средней годовой зарплатой 6,125 млн долларов рассчитан до 2030 года. В соглашении предусмотрен запрет на обмен в 12 клубов НХЛ по выбору игрока.
Овечкин, Панарин, Капризов, Малкин, Радулов, Протас, Шестеркин, Бобровский, Орлов, Гавриков — в расширенном составе «Матча года». Звезды КХЛ и НХЛ разделятся на команды через драфт.