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Рэддиш о переходе в «Торонто»: «Я с детства болел за “Лифс”, ходил с отцом на их матчи. Очень рад присоединиться к команде, здесь много невероятных игроков»

Защитник Даррен Рэддиш прокомментировал переход из «Тампы» в «Торонто». 30-летний канадец будет получать 8,5 млн долларов за сезон по восьмилетнему контракту.

«Мы с братом выросли, болея за “Лифс”. Мы ходили с отцом на их игры. Возможность надеть этот свитер и играть в нем перед домашними болельщиками — это потрясающе.

Многие друзья и родственники уже поздравили меня. И я тоже очень рад присоединиться к «Торонто».

Мне нравится состав. Здесь много невероятных игроков, и мне повезло быть частью этого. Нужно постараться как можно лучше узнать ребят и наладить взаимопонимание.

Я слышал много хорошего о новом тренере Джиме Хиллере. Когда он работал в «Лос-Анджелесе» против его команды всегда было тяжело играть", — сказал Рэддиш.

Самый рискованный переход лета в НХЛ: Даррен Рэддиш — в «Торонто»!