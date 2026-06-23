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Жюльен о Бержероне в Зале славы: «Очевиднейшее решение. Он прошел с первой попытки, хотя был не был суперзвездой»

Бывший главный тренер «Бостона» Клод Жюльен прокомментировал введение Патриса Бержерона в Зал хоккейной славы.

Источник: Спортс‘’

Форвард провел 19 сезонов за «Брюинс» (2003−2023). В 1294 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 1040 (427+613) очков, выиграл Кубок Стэнли в 2011 году, а также шесть раз получал «Селки Трофи» как лучший форвард оборонительного плана в лиге.

"Для меня это было абсолютно очевидным решением. Он прошел в Зал славы с первой попытки, хотя был не суперзвездой, а очень разносторонним игроком.

Такой хоккеист — мечта для любого тренера. В решающие моменты на него можно было положиться и в защите, и в атаке, и на вбрасываниях.

Патрис мог делать на льду все", — сказал Жюльен.

Кит Ткачак о введении в Зал славы: «У нашей семьи были сумасшедшие выходные, но это — кульминация. Я не мог поверить, это большая честь».