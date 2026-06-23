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Фридман о «Торонто»: «Они ищут вратаря. Бобровский и Столарц отлично знают друг друга по “Флориде”

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что «Торонто» находится в поиске основного вратаря и может обратить внимание на Сергея Бобровского, контракт которого с «Флоридой» завершится 30 июня 2026-го.

Источник: Спортс‘’

«Думаю, они ищут вратаря. “Лифс” сделают запрос по Джордану Биннингтону, если он будет доступен для сделки. Что касается Коннора Хеллибака, то я не знаю, насколько это вероятно.

Не забывайте про Бобровского. Энтони Столарц выиграл Кубок Стэнли, будучи запасным вратарем при нем. Они отлично знают друг друга.

А Стивен Лоренц из «Торонто» всегда будет верен Бобу. Когда он играл за «Флориду», Бобровский каждое утро просил его побросать ему по воротам. Так Лоренц удержался в НХЛ", — сказал Фридман.

Рэддиш о переходе в «Торонто»: «Я с детства болел за “Лифс”, ходил с отцом на их матчи. Очень рад присоединиться к команде, здесь много невероятных игроков».