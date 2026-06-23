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Скабелка о будущем Овечкина: «У “Вашингтона” хороший состав, способный выиграть Кубок Стэнли. Александр наверняка хочет победить напоследок»

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Скабелка поделился мнением о будущем Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

Срок действующего контракта 40-летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня 2026 года. В июле он примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«У “Вашингтона” хороший состав, он способен выиграть Кубок Стэнли в следующем сезоне. НХЛ — непредсказуемая лига.

В прошлом сезоне «Вашингтон» не вышел в плей-офф, но в следующем сезоне он может выиграть Кубок. Нельзя это исключать.

Овечкин захочет победить в Кубке Стэнли напоследок. Нельзя списывать «Кэпиталс» со счетов", — сказал Скабелка.

«Нельзя исключать, что Овечкин еще раз выиграет Кубок Стэнли. Будет правильно, если он останется в “Вашингтоне”. Пусть побьет оставшиеся рекорды». Афиногенов о форварде.

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