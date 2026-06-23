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Каменский о Бобровском: «КХЛ он вряд ли рассматривает. Предложений в НХЛ будет достаточно, его уход — большая потеря для “Флориды”

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский считает, что Сергей Бобровский не вернется в КХЛ в ближайшее время.

Источник: Спортс‘’

Действующее соглашение 37-летнего вратаря с «Флоридой» рассчитано до 30 июня 2026 года. Сообщалось, что договор не будет продлен.

«Уход Бобровского будет большой потерей для “Пантерс”. Но выбирать следующий клуб придется самому Сергею. Предложений точно будет достаточно.

Карьера его еще будет в НХЛ, он играет на высоком уровне. Вряд ли он рассматривает КХЛ", — сказал Каменский.

В прошлом сезоне Бобровский провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 27 побед, пропуская в среднем 3,07 шайбы при 87,7% отраженных бросков.

Фридман о «Торонто»: «Они ищут вратаря. Бобровский и Столарц отлично знают друг друга по “Флориде”.