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Бедард получит 13−16 млн долларов по новому контракту с «Чикаго». Стороны пока не близки к соглашению (Chicago Sun-Times)

По информации Chicago Sun-Times, 20-летний нападающий «Чикаго» Коннор Бедард пока не договорился с клубом о новом контракте.

Источник: Спортс‘’

Срок его действующего соглашения рассчитан до 30 июня 2026 года. Форвард может стать ограниченно свободным агентом.

«Пока что стороны не добились значительного прогресса. Бедард неоднократно заявлял, что хочет остаться в “Блэкхокс”, но это не остановит его агентов от переговоров о наилучшей сделке.

Зарплата Бедарда, вероятно, составит от 13 до 16 млн долларов — огромная сумма, но клуб уже заложил ее в бюджет.

Более важный вопрос заключается в том, будет ли это восьмилетний контракт или он будет добиваться соглашения на 4−5 лет, которое может обеспечить ему еще больший заработок по следующему договору", — сказано в сообщении.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Бедард набрал 75 (30+45) очков за 69 матчей. За три сезона в НХЛ у него 203 (75+128) балла в 219 играх при полезности «минус 98».