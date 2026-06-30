Фетисов об Овечкине: «С возрастом надо более серьезно к себе относиться, больше тренироваться. Думаю, Саша это понимает»

Срок действующего соглашения 40-летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).
"Мы общались после сезона, он был в хорошем настроении. Поехал отдыхать, потому что была постоянная нагрузка, она отражалась и на игре. Желаю ему, чтобы он отдохнул, вернулся и начал тренироваться.
Сейчас надо будет просто серьезным образом готовиться, потому что я точно знаю, что с возрастом надо более серьезно к себе относиться и, так скажем, больше тренироваться. Потому что это требует физиологии и всего, что с этим связано. Думаю, что Саша все это понимает", — сказал Фетисов.