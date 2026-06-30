Фетисов об Овечкине: «С возрастом надо более серьезно к себе относиться, больше тренироваться. Думаю, Саша это понимает»

Сейчас надо будет просто серьезным образом готовиться, потому что я точно знаю, что с возрастом надо более серьезно к себе относиться и, так скажем, больше тренироваться. Потому что это требует физиологии и всего, что с этим связано. Думаю, что Саша все это понимает", — сказал Фетисов.