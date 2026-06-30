Кузнецов о критике: «За 15 лет я не играл ни с кем, кроме Овечкина, кто забивал больше 20 голов за сезон. С кем бы я ни играл, они проводили лучший сезон в карьере»

И у меня такое же понимание, что к ребятам помоложе нужно относиться с уважением. А почему все считают, что у меня будет с этим плохо. У меня нет подопечных, я всегда старался, чтобы коллектив был вместе, не было разделения на ветеранов, молодых. Или разделения на тех, кто получает много и меньше. Потому что когда наступают тяжелые матчи, ты не смотришь, отдавая пас, друг он или нет, ты хочешь, чтобы команда выиграла.