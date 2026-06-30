Кузнецов о критике: «За 15 лет я не играл ни с кем, кроме Овечкина, кто забивал больше 20 голов за сезон. С кем бы я ни играл, они проводили лучший сезон в карьере»

— Ты реагируешь на критику экспертов?
— Не читаю хоккейные новости. Стараюсь.
— А когда был помладше?
— Молодой — да, конечно. Одно из самых обидных, что про меня было, [в СМИ писали, что я] плохо отношусь к молодым, разлагаю дисциплину в коллективе. Хотя, наоборот, ко мне, к молодому, всегда хорошо относились, у меня были хорошие ветераны — Андрей Васильевич Николишин, Кваша. Много было ветеранов, которые всегда хорошо к молодым относились.
И у меня такое же понимание, что к ребятам помоложе нужно относиться с уважением. А почему все считают, что у меня будет с этим плохо. У меня нет подопечных, я всегда старался, чтобы коллектив был вместе, не было разделения на ветеранов, молодых. Или разделения на тех, кто получает много и меньше. Потому что когда наступают тяжелые матчи, ты не смотришь, отдавая пас, друг он или нет, ты хочешь, чтобы команда выиграла.
— Тебя раздражает, что такой образ строят?
— Нет, я сам виноват в этом. Просто о хороших моментах никто не говорит, все замечают только плохие. А посмотрите, за последние 15 лет, кроме Сани Овечкина, я не играл ни с одним партнером, кто до меня забивал бы больше 20 голов за сезон.
Начиная с 2015 года, с кем бы я ни играл, если вы откроете статистику, посмотрите, что все, кто со мной играл, они проводили лучший сезон в карьере, — рассказал Кузнецов.