Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Кузнецов о критике: «За 15 лет я не играл ни с кем, кроме Овечкина, кто забивал больше 20 голов за сезон. С кем бы я ни играл, они проводили лучший сезон в карьере»

Нападающий Евгений Кузнецов в шоу FONtour ответил на вопрос о том, как реагирует на критику, и рассказал о своем отношении к партнерам по команде.

Источник: Спортс‘’

— Ты реагируешь на критику экспертов?

— Не читаю хоккейные новости. Стараюсь.

— А когда был помладше?

— Молодой — да, конечно. Одно из самых обидных, что про меня было, [в СМИ писали, что я] плохо отношусь к молодым, разлагаю дисциплину в коллективе. Хотя, наоборот, ко мне, к молодому, всегда хорошо относились, у меня были хорошие ветераны — Андрей Васильевич Николишин, Кваша. Много было ветеранов, которые всегда хорошо к молодым относились.

И у меня такое же понимание, что к ребятам помоложе нужно относиться с уважением. А почему все считают, что у меня будет с этим плохо. У меня нет подопечных, я всегда старался, чтобы коллектив был вместе, не было разделения на ветеранов, молодых. Или разделения на тех, кто получает много и меньше. Потому что когда наступают тяжелые матчи, ты не смотришь, отдавая пас, друг он или нет, ты хочешь, чтобы команда выиграла.

— Тебя раздражает, что такой образ строят?

— Нет, я сам виноват в этом. Просто о хороших моментах никто не говорит, все замечают только плохие. А посмотрите, за последние 15 лет, кроме Сани Овечкина, я не играл ни с одним партнером, кто до меня забивал бы больше 20 голов за сезон.

Начиная с 2015 года, с кем бы я ни играл, если вы откроете статистику, посмотрите, что все, кто со мной играл, они проводили лучший сезон в карьере, — рассказал Кузнецов.