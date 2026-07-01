Вячеслав Козлов о «Шанхае» при Лаве: «Североамериканские тренеры не любят играть от обороны, предпочитают активный стиль. Все будет зависеть от бюджета, подбора игроков»

— Успели пообщаться с Митчем Лавом?
— Да, мы поговорили с ним. В штабе будет тренер по защитникам из Северной Америки — Трой Уорд. Думаю, это интересный проект.
— О чем говорили с Лавом? Какое у него видение хоккея?
— Пока мы просто познакомились, так как до этого всего лишь раз виделись в Москве, когда «Шанхай» приезжал на матч с «Динамо». Поговорили о тактике, он обозначил мою зону ответственности. Когда мы встретимся в Санкт-Петербурге, будем детальнее обсуждать все внутренние моменты.
Многие понимают, что североамериканские тренеры не любят играть от обороны и предпочитают более активный стиль. Понятно, что все будет зависеть от подбора игроков, но мы постараемся выступить лучше, чем в прошлом году.
— Вы будете отвечать за нападение и большинство. В «Динамо» были топовые исполнители, а у «Шанхая» пока таких нет. Есть ли понимание по возможному усилению?
— Пока нет. Это больше вопрос к генеральному менеджеру, не могу говорить о возможных кандидатах на усиление. Да, для хорошего большинства нужны исполнители. Надеемся, что они появятся. Думаю, что в составе будет половина иностранцев и половина игроков с российским паспортом. Многое будет зависеть и от бюджета, — сказал Козлов.