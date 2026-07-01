Вячеслав Козлов о «Шанхае» при Лаве: «Североамериканские тренеры не любят играть от обороны, предпочитают активный стиль. Все будет зависеть от бюджета, подбора игроков»

— Пока мы просто познакомились, так как до этого всего лишь раз виделись в Москве, когда «Шанхай» приезжал на матч с «Динамо». Поговорили о тактике, он обозначил мою зону ответственности. Когда мы встретимся в Санкт-Петербурге, будем детальнее обсуждать все внутренние моменты.