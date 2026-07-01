Дорофеев подписал контракт с «Рейнджерс» на 7 лет и 77 млн долларов

В прошлом сезоне Дорофеев набрал 64 (37+27) очка за 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф Павел добавил 16 (12+4) баллов в 22 играх и помог «Голден Найтс» дойти до финала Кубка Стэнли.