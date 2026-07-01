Дорофеев подписал контракт с «Рейнджерс» на 7 лет и 77 млн долларов

Таким образом, россиянин стал самым высокооплачиваемым игроком «Рейнджерс» после вратаря Игоря Шестеркина (11,56 млн в год). Ранее россиянин был обменян из «Вегаса».
В прошлом сезоне Дорофеев набрал 64 (37+27) очка за 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф Павел добавил 16 (12+4) баллов в 22 играх и помог «Голден Найтс» дойти до финала Кубка Стэнли.
Дорофеев был выбран «Вегасом» в третьем раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 79-м номером.
За карьеру в лиге он провел 231 матч в регулярных чемпионатах, набрав 149 (92+57) очков, а также заработал 18 (13+5) в 31 игре Кубка Стэнли.