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Дорофеев подписал контракт с «Рейнджерс» на 7 лет и 77 млн долларов

Нападающий Павел Дорофеев подписал контракт с «Рейнджерс» на сумму 77 миллионов долларов. Среднегодовая зарплата по соглашению составит 11 миллионов долларов.

Источник: Спортс‘’

Таким образом, россиянин стал самым высокооплачиваемым игроком «Рейнджерс» после вратаря Игоря Шестеркина (11,56 млн в год). Ранее россиянин был обменян из «Вегаса».

В прошлом сезоне Дорофеев набрал 64 (37+27) очка за 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф Павел добавил 16 (12+4) баллов в 22 играх и помог «Голден Найтс» дойти до финала Кубка Стэнли.

Дорофеев был выбран «Вегасом» в третьем раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 79-м номером.

За карьеру в лиге он провел 231 матч в регулярных чемпионатах, набрав 149 (92+57) очков, а также заработал 18 (13+5) в 31 игре Кубка Стэнли.