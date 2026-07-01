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Светлов про россиян на драфте НХЛ: «Таланты уровня Мичкова и Демидова не просматриваются. Не лучший год. Представительство есть, качество среднее»

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о прошедшем драфте НХЛ и уровне молодых российских хоккеистов.

Источник: Спортс‘’

— Сергей Александрович, звучали разные оценки последнего драфта новичков НХЛ — от негативных до нейтральных. Какая оценка у вас?

— Время диктует свое, теперь один из показателей развития школы — представительство страны на драфте молодых игроков.

Были выбраны 25 российских хоккеистов, но таких талантов, как Демидов или Мичков, не просматривалось. То есть представительство есть, но качество пока среднее.

С другой стороны в 18 лет еще трудно прогнозировать будущую карьеру хоккеиста. Примеров — очень много. Можно попасть в число первых номеров драфта — и не состояться. А можно быть Панариным — пройти мимо драфта, но вырасти в звезду мирового хоккея.

— То есть вы не согласны с тем, что этот год для российских юниоров — неурожайный?

— Это не лучший для нас год, яркие таланты пока действительно не просматриваются. Но, повторюсь, пока это только предварительные оценки. Все только начинается, наши ребята способны сильно прибавить — и это мнение опровергнуть, — сказал Светлов.