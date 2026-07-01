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«Анахайм» и Энтони-Джон Грир подписали контракт на 4 года с кэпхитом 4,25 млн долларов. У форварда 32 очка и 203 хита в 78 играх в прошлом сезоне НХЛ

«Анахайм» объявил о подписании контракта с форвардом Энтони-Джоном Гриром, права на которого ранее выменял у «Флориды».

29-летний канадец получил 4-летнее соглашение со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 4,25 миллиона долларов.

В нем предусмотрено ограничение на обмен — стоп-лист из 10 команд.

В минувшем сезоне канадец переписал личные рекорды результативности, набрав 32 (17+15) очка в 78 играх в регулярном чемпионате при полезности «+14».

Он применил 203 силовых приема и набрал 113 минут штрафа, став лидером «Пантерс» в этих категориях статистики.

Кэпхит Грира по прошлому контракту составлял 850 тысяч долларов.