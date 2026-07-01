«Анахайм» и Энтони-Джон Грир подписали контракт на 4 года с кэпхитом 4,25 млн долларов. У форварда 32 очка и 203 хита в 78 играх в прошлом сезоне НХЛ

29-летний канадец получил 4-летнее соглашение со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 4,25 миллиона долларов.
В нем предусмотрено ограничение на обмен — стоп-лист из 10 команд.
В минувшем сезоне канадец переписал личные рекорды результативности, набрав 32 (17+15) очка в 78 играх в регулярном чемпионате при полезности «+14».
Он применил 203 силовых приема и набрал 113 минут штрафа, став лидером «Пантерс» в этих категориях статистики.
Кэпхит Грира по прошлому контракту составлял 850 тысяч долларов.