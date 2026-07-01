«Вегас» продлил Лоузона на 6 лет, кэпхит — 4 млн долларов. У 29-летнего защитника 13 очков, 251 хит и 97 блоков в 68 играх в прошлой регулярке НХЛ

Сообщается, что 29-летний канадец получил соглашение на 6 лет, средняя годовая зарплата (кэпхит) составит 4 миллиона долларов.
Прошлый сезон стал для Лоузона первым в составе «Голден Найтс». Он перешел в команду в результате обмена из «Нэшвилла».
В 68 играх в регулярном чемпионате Лоузон набрал 13 (1+12) очков при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 17:11.
У него 89 минут штрафа (1-й показатель в команде), 7 драк (1-й), 251 силовой прием (2-й) и 97 блоков (3-й).
В 12 играх в плей-офф Жереми остался без очков при полезности «минус 5».