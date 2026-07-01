Стеен стал генменеджером «Сент-Луиса», он 2-й швед в этой должности в истории НХЛ. Армстронг остался президентом клуба по хоккейным операциям

Стеен ранее выступал за «Блюз» в качестве игрока — с 2008 по 2020 год. Он стал вторым шведом на должности генменеджера клуба в истории НХЛ — после Патрика Альвина из «Ванкувера» (был на посту с 2022 по 2026 год).