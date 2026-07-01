Стеен стал генменеджером «Сент-Луиса», он 2-й швед в этой должности в истории НХЛ. Армстронг остался президентом клуба по хоккейным операциям

Отметим, что о новой конфигурации управления стало известно 2 года назад.
Новым генеральным менеджером клуба официально стал 42-летний Александр Стеен, в последние 2 сезона работавший специальным помощником генерального менеджера Дага Армстронга.
Стеен ранее выступал за «Блюз» в качестве игрока — с 2008 по 2020 год. Он стал вторым шведом на должности генменеджера клуба в истории НХЛ — после Патрика Альвина из «Ванкувера» (был на посту с 2022 по 2026 год).
61-летний Армстронг, занимавший должность генменеджера в течение 16 сезонов, остался на посту президента клуба по хоккейным операциям. Он будет курировать стратегическое направление работы данного отдела.