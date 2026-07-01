Боунесс о том, что Веренски может покинуть «Коламбус»: «Я в шоке. На встрече после сезона мы тепло пообщались. Буду тренировать тех, кто будет в команде в сентябре»

У 28-летнего защитника осталось 2 года по действующему контракту с кэпхитом в размере 9,58 млн долларов за сезон.
В клубе считают, что действующий обладатель «Норрис Трофи» не готов к продлению соглашения. У него есть полный запрет на перемещения.
"Я в шоке. На встрече после сезона мы смотрели друг другу в глаза, тепло пообщались, обнялись на прощание и все такое. Все было хорошо.
Так что я застигнут врасплох. Но что есть, то есть. Я буду тренировать тех ребят, которые будут в команде в сентябре", — сообщил Боунесс.
Веренски заблокировал свой обмен в «Даллас». Харли должен был перейти в «Коламбус» в рамках сделки (Sportsnet).