ЛеБрюн о новом контракте Макара с «Колорадо»: «Мало кто возразит, если он захочет 20 млн долларов в год. Не думаю, что его агенты запросят меньше, чем у Капризова»

У 27-летнего канадца остался один год действия договора с кэпхитом 9 миллионов долларов. С 1 июля «Эвеланш» могут продлить соглашение с двукратным обладателем «Норрис Трофи».
С нового сезона игроком с максимальным кэпхитом в НХЛ будет форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (17 млн долларов).
"Если не смотреть на контекст, то мало кто возразит, если он захочет 20 миллионов долларов в год. Ничего не имею против Капризова, но на сколько миллионов Макар ценнее?
Я не думаю, что есть такой мир, в котором Кэйл и его агенты запросят меньше денег, чем у Капризова.
При этом главная задача — найти баланс, который позволит «Колорадо» сохранить глубину состава для борьбы за Кубок Стэнли.
По словам источников в лиге, нам не следует ожидать продления контракта Макара прямо 1 июля. По сути, работа над соглашением еще практически не велась. Тем не менее, стороны готовы к тому, что сделка может состояться этим летом", — написал ЛеБрюн для обзора The Athletic.