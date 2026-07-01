Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

ЛеБрюн о новом контракте Макара с «Колорадо»: «Мало кто возразит, если он захочет 20 млн долларов в год. Не думаю, что его агенты запросят меньше, чем у Капризова»

Инсайдер Пьер ЛеБрюн высказался о будущем новом контракте защитника «Колорадо» Кэйла Макара.

Источник: Спортс‘’

У 27-летнего канадца остался один год действия договора с кэпхитом 9 миллионов долларов. С 1 июля «Эвеланш» могут продлить соглашение с двукратным обладателем «Норрис Трофи».

С нового сезона игроком с максимальным кэпхитом в НХЛ будет форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (17 млн долларов).

"Если не смотреть на контекст, то мало кто возразит, если он захочет 20 миллионов долларов в год. Ничего не имею против Капризова, но на сколько миллионов Макар ценнее?

Я не думаю, что есть такой мир, в котором Кэйл и его агенты запросят меньше денег, чем у Капризова.

При этом главная задача — найти баланс, который позволит «Колорадо» сохранить глубину состава для борьбы за Кубок Стэнли.

По словам источников в лиге, нам не следует ожидать продления контракта Макара прямо 1 июля. По сути, работа над соглашением еще практически не велась. Тем не менее, стороны готовы к тому, что сделка может состояться этим летом", — написал ЛеБрюн для обзора The Athletic.

Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше